وأحرز المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 32 عاما، 17 هدفا في 62 مباراة مع تشلسي، منذ انتقاله منأرسنال في يناير 2018.

وقال جيرو، في تصريح لموقع النادي الرسمي: “أنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد، أردت حقا البقاء لعام آخر على الأقل. شعرت بأني جزء من الفريق منذ البداية وأتمنى أن نحقق المزيد من الألقاب”.

ويتقاسم جيرو مهاجم منتخب فرنسا صدارة قائمة هدافي الدوري الأوروبي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، وهو أول لاعب في النادي اللندني يحقق رقما مزدوجا من الأهداف في موسم واحد بالمسابقات الأوروبية.

ويلتقي تشلسي مع أرسنال، نادي جيرو السابق، في نهائي إنجليزي خالص للدوري الأوروبي، يوم 29 مايو، في مباراة تستضيفها باكو عاصمة أذربيجان.