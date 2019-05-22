ألمانيا – أكد بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم انتقال البلجيكي، ثورغان هازارد، الشقيق الأصغر للنجم إدين، إلى صفوفه مقابل صفقة بـ 25.5 مليون يورو.

وأكد لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ البالغ 26 عاما، في نهاية أبريل الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مع دورتموند.

وقال المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك: “نحن سعداء جدا أن يقتنع ثورغان بالانضمام إلينا، هو لاعب خبير في البوندسليغا ودولي بلجيكي سيساعدنا في إيقاعه ونوعيته أمام المرمى”.

من جهته، قال هازارد: “هذا الوقت المناسب للقيام بخطوة جديدة في مسيرتي. أنا فخور للعب مع بوروسيا دورتموند، هو فريق كبير يملك مشجعين رائعين”.

وكان دورتموند قد ضم المدافع نيكو شولتس من هوفنهايم، ويقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الهجومي الدولي يوليان براندت بحسب تقارير صحفية.

المصدر: أ ف ب