ألمانيا – غاب لاعب الوسط، توني كروس، والحارس مارك-أندريه تير شتيغن، عن تشكيلة منتخب ألمانيا لكرة القدم التي اختارها المدرب يواكيم لوف لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل.

وأصيب حارس برشلونة الإسباني بركبته، فيما عانى لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من إصابة عضلية.

وتحل ألمانيا في 8 يونيو ضيفا على بيلاروسيا، ثم تستضيف إستونيا في ماينتس بعدها بثلاثة أيام.

وأشار الاتحاد الألماني أن الحارس، مانويل نوير، استدعي “في الوقت الحالي”، إذ يعاني حارس بايرن ميونيخ، بطل الدوري، منذ أسابيع من إصابة عضلية في ربلة ساقه وغاب عن آخر مباريات لفريقه في البوندسليغا. وقد يستعيد موقعه السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس ضد لايبزيغ.

وخاضت ألمانيا مباراة واحدة في مجموعتها الثالثة فازت فيها على أرض هولندا 3-2.

في ما يأتي التشكيلة من 22 لاعبا:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، برند لينو (أرسنال الإنجليزي)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

الدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، يوناش هكتور (كولن)، ثيلو كيهرر (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نيكو شولتس (هوفنهايم)، نيكلاس شتارك (هرتا برلين)، نيكلاس زوليه (بايرن ميونيخ)، يوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: يوليان براندت وكاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، يوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)، سيرج غنابري وليون غوريتسكا ويوشوا كيميش (بايرن يمونيخ)، وإيلكاي غوندوغان ولوروا سانيه (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وماركو رويس (بوروسيا دورتموند).

الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزيغ).

المصدر: أ ف ب