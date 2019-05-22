مصر – كشف الفنان محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج “سري مش للغاية” الذي يُذاع عبر إذاعة “نغم FM”، عن أسباب عزوفه عن الزواج حتى الآن، وحصوله على لقب “أشهر عازب في الوسط الفني”، قائلًا: “مش هتجوز غير ما أحب”، موضحًا: “كنت بتحامى في منير ولما اتجوز بقيت أنا العازب الوحيد”.

وكشف محيي مواصفات فتاة أحلامه: “تكون بتحبني ومتفهمة لشخصيتي، لا يهمني الشكل بقدر ما يهمني التفاهم وحينما يبلغ التفاهم ذروته يكون الحب حقيقيًا”، مؤكدًا أنه عندما قدّم أغنية “اتخنقت”، كان يمر بتجربة صعبة شعر فيها أنه عاد للصفر.

وأوضح أنه شعر بالظلم تجاه نفسه كثيرًا على سبيل المثال أن يوقع مع منتج لا يعرف تاريخه أو يدخل مشروعاً لا يعرف تفاصيله، مضيفًا أن هناك محطات في حياته خسر فيها عندما قرر ألا يستكمل ما بدأه عندما يشعر أن من أمامه لا يفهمه.

وأكد أنه يُجهز لألبوم غنائي جديد في الوقت الحالي، يضم مجموعة مختلفة ومتنوعة وستكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.

وسائل اعلام مصرية