الولايات المتحدة – صعدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 4.7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 17 مايو/ أيار الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان، الأربعاء، إن المخزونات (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط)، بلغت الأسبوع الماضي، 476.8 مليون برميل.

وبلغ متوسط مدخلات مصافي النفط الخام في الولايات المتحدة 16.6 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بمقدار 98 ألف برميل يوميا عن متوسط الأسبوع السابق له.

وكانت مصافي التكرير في الولايات المتحدة، تعمل بنسبة 89.9 بالمائة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.9 ملايين برميل يوميا، في الأسبوع الماضي، بانخفاض 669 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

رويترز