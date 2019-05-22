أبوظبي – ارتفعت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الأربعاء، على الرغم من خسائر أسواق النفط العالمية، لتنجح بذلك في تعويض جانب كبير من خسائرها في الجلسات السابقة، على وقع توترات الحرب التجارية العالمية.

وبحلول الساعة (11:58 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو / تموز بنسبة 0.51 بالمئة أو ما يعادل 37 سنتا إلى 71.81 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.01 بالمئة أو ما يعادل 64 سنتاً إلى 62.49 دولار للبرميل.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 1.78 بالمئة إلى 2584 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية مثل “إعمار العقارية” بنسبة 2.6 بالمئة و”أرابتك” بنسبة 5.6 بالمئة.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.68 بالمئة إلى 4750 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك بنسبة 1.24 بالمئة بضغط رئيسي من انخفاض “أبوظبي الأول” بنحو 1.7 بالمئة.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.54 بالمئة إلى 8656 نقطة، مع صعود أسهم البنوك قبيل الانضمام إلى مؤشر ام.اس.سي.آي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.49 بالمئة إلى 3861 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بقيادة “الخليجية للاستثمار” و”الأنوار القابضة” مع صعودهما بنحو 3.7 بالمئة و2.08 بالمئة على التوالي.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.37 بالمئة إلى 13664 نقطة، وسط عمليات شرائية للمؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب.

وربحت بورصة البحرين نحو 0.1 بالمئة إلى 1410 نقطة، مع ارتفاع أسهم “جي إف إتش” بنسبة 6.6 بالمئة و”مصرف السلام البحريني” بنحو 1.2 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.61 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.08 بالمئة إلى 6063 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي بنحو 0.16 بالمئة إلى 4716 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 بالمئة إلى 5604 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.42 بالمئة إلى 1808 نقطة، مع تراجع أسهم مثل “بنك المؤسسة العربية” بنسبة 1.07 بالمئة و”العربية الدولية للفنادق” بنحو 1.08 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 1.78 بالمئة إلى 2584 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.54 بالمئة إلى 8656 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.49 بالمئة إلى 3861 نقطة.

مصر: بنسبة 0.37 بالمئة إلى 13664 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1410 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 6063 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 4750 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 1808 نقطة.

الأناضول