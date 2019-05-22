السودان – كشف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أنه رفض أوامر البشير بقمع الحراك الشعبي بالقوة المسلحة.

وأشار دقلو في حوار مع جريدة الأهرام المصرية الحكومية، إلى أنه أخبر الرئيس السابق عمر البشير بأن دوره حماية البلد والشعب وليس النظام.

وأكد المسؤول السوداني على التزام المجلس العسكري بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، وأمله أن يقود ذلك إلى تحول ديمقراطي حقيقي وسلام شامل في كل أنحاء السودان، دون إقصاء.

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني على أن العلاقات السودانية مع مصر أزلية، وأنه لا توجد علاقات بين أي دولتين كالعلاقات المصرية السودانية، ووجه الشكر لمصر حكومة وشعبا وللرئيس السيسي، على الدعم الدائم للسودان. وقال إن مصر هي بلده الثاني، وإنها ستكون أول بلد يزوره.

المصدر: الأهرام