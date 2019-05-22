هل ينتقل بوكيتينو إلى يوفنتوس بعد نهائي التشامبيونزليج؟

هل ينتقل بوكيتينو إلى يوفنتوس بعد نهائي التشامبيونزليج؟

انجلترا – تحدثت تقارير صحفية عن إمكانية تولي ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، قيادة يوفنتوس، خلفا لماسيميليانو أليجري، الذي أعلن رحيله عن البيانكونيري.

ونقل موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي تصريحات في هذا الصدد لدانييلي بوكيتينو (ابن عم ماوريسيو)، حيث قال: “أعتقد أن قيادته ليوفنتوس واردة، فهو مدرب رائع”.

وأضاف: “أثبت ذلك بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنهام للمرة الأولى في تاريخه، وهدف يوفنتوس هو التتويج باللقب الأوروبي، وماوريسيو قادر على تحقيق حلمه”.

وحول مدى رغبة بوكيتينو في التدريب بإيطاليا، أجاب: “أعتقد أنه يريد ذلك، دعونا نرى ما يمكن أن يحدث عقب نهائي دوري الأبطال”.

وواصل: “أسلوب بوكيتينو يعتمد على إخراج أقصى استفادة من لاعبيه ومنحهم المزيد من الثقة”.

وأتم: “يُذكرني قليلًا بأنطونيو كونتي.. أعتقد أنه سيكون مناسبًا لليوفي”.

جدير بالذكر أن توتنهام سيواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو/ حزيران المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

المصدر : كووورة