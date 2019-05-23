روسيا – شكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللغة الروسية بعد أن قلدّه اليوم الخميس وسام الصداقة، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى روسيا.

وقال إنفانتينو باللغة الروسية: “شكرا جزيلا، المجد لروسيا”.

كما أكد إنفانتينو لبوتين، أن بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا الصيف الماضي، هي أفضل نسخة من كأس العالم في التاريخ، وأضاف أن هذا ليس رأيه وحده بل رأي العالم بأسره.

واستضافت روسيا كأس العالم لكرة القدم الصيف الماضي لأول مرة في تاريخها، وأقيمت البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو، وتوج المنتخب الفرنسي بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الكرواتي بنتيجة أربعة أهداف لاثنين.

وأكد الفيفا ورئيسه مرات عديدة بأن مونديال روسيا هو الأنجح في التاريخ، وقال إنفانتينو في تصريح لافت خلال المونديال: “كلنا وقعنا في حب روسيا”.

المصدر: Kremlinpool_RIA/twitter