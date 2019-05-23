البنك الدولي: انخفاض عدد من يعيشون بدون كهرباء إلى 840 مليونا

البنك الدولي: انخفاض عدد من يعيشون بدون كهرباء إلى 840 مليونا

الولايات المتحدة – أعلن البنك الدولي، امس إن انخفاضا طرأ على عدد من يعيشون بدون كهرباء، إلى 840 مليون شخص حاليا في العالم، مقابل مليار شخص في 2016، و1.2 مليارا في 2010.

وأوضح البنك الدولي في بيان، أن الهند وبنغلاديش وكينيا وميانمار من بين البلدان التي حققت أكبر تقدم في توفير الكهرباء منذ 2010.

وذكر البيان: “سيظل 650 مليون شخص بدون كهرباء في 2030، بدون اتخاذ المزيد من الإجراءات المتواصلة والمكثفة”.

وقدر أن 9 من كل 10 أشخاص ممن سيظلون بدون كهرباء، يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الصعيد العالمي، حصل 34 مليون شخص على الأقل في 2017، على خدمات الكهرباء الأساسية من خلال تقنيات خارج الشبكة (مصادر الطاقة المتجددة المنزلية).

وتابع البيان: “ما يزال ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بحلول عام 2030 ممكنا، غير أنه سيتطلب بذل المزيد من الجهود المستمرة”.

وشكلت مصادر الطاقة المتجددة 17.5 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمية في 2016، مقابل 16.6 بالمئة في 2010.

الأناضول