سوريا – يخوض الجيش السوري معارك شرسة ضد المسلحين في ريف حماة، حسبما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت القناة إن سلاح الجو السوري استهدف “مواقع الإرهابيين وتحركاتهم في الهبيط ومحيط كفر نبودة ومحيط الحويز والحماميات بريف حماة”، إضافة إلى استهداف الطيران الحربي لـ “تحركات الإرهابيين في قريتي العامقية والحواش بريف حماة الغربي”.

كما نقلت القناة عن مصدر ميداني قوله إن المسلحين فجروا عربة مفخخة على جبهة كفر نبودة بصاروخ موجه.

من جهتها، أفادت وكالة “سانا” السورية بأن وحدات الجيش السوري أحبطت “سلسة هجمات متتالية” شنها مسلحو تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي على عدد من المناطق والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وكبدتهم “خسائر فادحة في الأرواح والآليات”.

وفي حماة، نفذت وحدات الجيش، وفقا للوكالة، “رمايات مركزة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية، التابعة لتنظيم جبهة النصرة وخطوط إمدادها في بلدتي الصهرية والقروطية بجبل شحشبو بالريف الشمالي”.

وأشارت “سانا” إلى أن المجموعات المسلحة اعتدت، في وقت سابق من الأربعاء، وبعدد من القذائف الصاروخية، على بلدتي بريديج وكفر نبودة، ما تسبب “بأضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات الخاصة والبنى التحتية”.

المصدر: قناة الإخبارية + سانا