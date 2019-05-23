الدولار يبلغ أعلى مستوى في شهر وسط ضبابية في أوروبا وآسيا

الدولار يبلغ أعلى مستوى في شهر وسط ضبابية في أوروبا وآسيا

الولايات المتحدة – بلغ الدولار أعلى مستوياته في شهر في الوقت الذي امتدت فيه الضبابية الاقتصادية والسياسية عبر أوروبا وآسيا، مما دفع معظم العملات الرئيسية مثل اليورو واليوان للهبوط.

وتتسبب المخاوف بشأن قطاع الصناعات التحويلية الألماني، وتأثير الحرب التجارية على اقتصادات آسيا وتعمق المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية المقبلة في أوروبا في أوقات صعبة للعديد من الدول في أوروبا وآسيا.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.189 وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل نيسان، حين سجل ذروة عامين عند 98.33.

ونزل اليورو ليسجل أدنى مستوى في شهر عند 1.1133 دولار في التعاملات المبكرة بينما كاد الجنيه الاسترليني ينزل دون مستوى 1.26 دولار للمرة الأولى منذ أوائل يناير كانون الثاني.

وصعد الين على نطاق واسع يوم الخميس، حيث غذى استمرار المخاوف التجارية بشأن أمريكا والصين والقلق بشأن حيال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العزوف عن المخاطرة، مما دفع العملة اليابانية للارتفاع باعتبارها ملاذا آمنا.

وارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 110.23 للدولار بعد أن صعد من أدنى مستوى في أسبوعين عند 110.675 الذي بلغه يوم الثلاثاء.

وارتفعت العملة اليابانية 0.2 بالمئة مقابل اليورو وزادت 0.5 بالمئة مقابل الجنيه الاسترليني و0.3 بالمئة أمام الدولار الاسترالي.

رويترز