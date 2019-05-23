السعودية – أعلنت السلطات السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة تحمل متفجرات لجماعة “الحوثي”، باتجاه مطار نجران، جنوبي المملكة.

جاء ذلك في بيان لتركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال المالكي إن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن “عملية هجومية استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران”، مشيرة إلى “نجاحها بعد رصد استخباراتي دقيق”.

ولليوم الثالث على التوالي، يعلن الحوثيون استهداف مطار نجران بطائرات مسيرة، فيما أعلنت السعودية الأربعاء استمرار العمل في المطار بشكل طبيعي.

وكانت السعودية أعلنت دعم منطقة نجران بأفواج أمنية جديدة، إذ تعد تلك المنطقة أحد أهداف الصواريخ التي تتهم الرياض الحوثيين بإطلاقها.

ودأب الحوثيون في السنوات الأخيرة على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، التي غالبا ما تنتهي بإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي السعودي.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

الأناضول