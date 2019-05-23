السعودية – اعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، إنها طرحت صكوكا في السوق المحلية، بقيمة 2.84 مليار ريال (757.3 مليون دولار).

وذكرت الوزارة أن إصدار اليوم قسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 655 مليون ريال (174.66 مليون دولار)، تستحق في 2028.

وتبلغ الشريحة الثانية 2.185 مليار ريال (582.6 مليون دولار)، تستحق في 2031.

مطلع مايو/ أيار الجاري، قالت وزارة المالية السعودية، إن الدين العام للدولة بلغ 610.6 مليارات ريال (162.8 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول 2019.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.

الأناضول