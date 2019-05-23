ليبيا – لقي عنصر تونسي فار من مدينة صبراتة مصرعه ظهر اليوم الخميس في الإشتباكات الجارية بجنوب غرب العاصمة طرابلس وذلك ضمن قتاله بصفوف قوات حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة بالقيادة العامة .

وهذا الشخص هو رامي عبدالرزاق الذهبي البكاري المعروف بإسم ” رامي شوية ” وتتهمه غرفة عمليات مكافحة تنظيم داعش في صبراتة بالتعاون مع التنظيم في فترة من الفترات مقابل المال وخاصة العناصر التونسية وهم بالعشرات لقو حتفهم أو فروا أو تم إعتقالهم لدى الردع الخاصة وتقديم خدمات طبية لعناصره خلال الحرب التي دارت سنة 2017 بين التنظيم والغرفة إضافة لإنتسابه إلى المجلس العسكري صبراتة الفار أيضاً من المدينة .

وأكد مسؤول عسكري كبير من الغرفة التي أعلنت مؤخراً إنشقاقها عن المجلس الرئاسي في تصريح لـ المرصد بأن رامي البكاري تونسي الأب والأم لايحمل الجنسية الليبية ومطلوب لهم بالفعل مشيراً إلى أن آخر المعلومات عنه كانت تشير لتواجده بمدينة الزاوية رفقة المطلوب محلياً ودوليا أحمد الدباشي الملقب بـ ” العمو ” .

وأثبتت صورة مسربة لجواز سفر والده بأنه تونسي الجنسية من مواليد ولاية سيدي بوزيد جنوب تونس كما أن الجواز يحوي ختمات دخول وخروج عبر منفذ رأس أجدير على الحدود الليبية التونسية ولا حمل الجنسية الليبية وبالتالي عدم حصول إبنه القتيل عليها بما يخوله الإنضمام إلى أجسام عسكرية في ليبيا .

ومن جهتها ، حاولت بعض صفحات وسائل التواصل الإجتماعي والفضائيات الموالية لحكومة الوفاق تسويق فكرة أن رامي قد قُتل على كوبري الزهراء أثناء عمله كطبيب ميداني إثر إستهداف الجيش لسيارة إسعاف كان على متنها وبأن ماحدث هو جريمة حرب جديدة لكن الوقائع عن حقيقة هذا الشخص تشير إلى العكس رغم إمتهانه فعلاً مهنة الطب الميداني كونه صيدلاني متخرج من جامعة الزاوية كما تجاهلت كل هذه الوسائل حقيقة أن المعني لقبه البكاري وبان شوية هي كنيته وليست لقبه الحقيقي !.

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إلا أن آخر ما نشره القتيل قبل ساعتين من مقتله كان بمثابة الفضيحة و أثبت زيف هذا الأدعاء حيث نشر عبر صفحته صور لسيارات مسلحة قال بأنها تتجه لـ ” المكان المعلوم ” سائلاً الله النصر والثبات في تدوينة لا يمكن إلا أن تصدر عن مقاتل لا عن طبيب صيدلاني يؤدي عمله الإنساني ضمن المستشفى الميداني الذي لم يصدر عنه أي تعليق .

وفي نهاية ديسمبر الماضي ألقت قوات المباحث الجنائية فرع الغربية القبض على المطلوب جهاد الشارف لتورطه في جريمة إرهابية تمثلت في خطف وإغتيال مواطن من صبراتة يدعى خالد الفزاني وخلال التحقيق مع الشارف أقر بتورط رامي البكاري الملقب ” شوية ” في التخطيط للعملية إنطلاقاُ من إستراحة في مدينة الزاوية يستقر بها بعض الإرهابيين المطلوبين للسلطات في صبراتة وعلى رأسها مديرية الأمن وغرفة مكافحة الإرهاب .

وعبر صفحته على فيسبوك يكتب رامي باللهجة الليبية بطلاقة كاملة ويؤكد فخره بالمجلس العسكري صبراتة بقيادة المطرود من المدينة الطاهر الغرابلي وبالتالي إنتمائه له في سلوك ينافي مرة أخرى الروايات عن أن القتيل كان يؤدي عمله الميداني الإنساني .

عقب طرد المجلس العسكري صبراتة رفقة كتيبة العمو من المدينة لدعمهم تنظيمي داعش والقاعدة وإمتهانهم تهريب البشر ، فر غالبية عناصر المجلس إلى مدينة الزاوية حيث كان يتواجد رامي أيضاً وكان يعبر دوماً عبر صفحته عن إستيائه الشديد لما يعتبره تهجيراً قد طاله ورفاقه من المدينة ما أدى لحرمانه من والديه كما تحدث في أحد المنشورات عقب إعتقال الغرابلي وإنتشار إشاعة مقتله قائلاً ” هما قالولنا روحو نصفوكم ولا نصفولكم وضعكم ؟” في إشارة منه لغرفة عمليات مكافحة الإرهاب في المدينة .

وفي منشورات أخرى يؤكد رامي إرتباطه بالإرهابي ميلود الشعلالي القيادي في ما يسمى ” غرفة عمليات ثوار ليبيا ” بقيادة المطلوب للنائب العام شعبان هدية المكنى ” أبوعبيدة الزاوي ” وقد رثاه ونعاه أكثر من مرة إثر مقتله في مواجهة مع قوات غرفة صبراتة واصفاً إياه بأنه صديقه ، وبالعودة إلى إعترافات جهاد الشارف فقد ذكر فيها بان الشعلالي هو العقل المدبر لعدة إغتيالات في المدينة ونعاه أيضاً عبدالباسط الشاوش المكنى ” أبو أوس ” القيادي في الغرفة .

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وتشكل هذه الواقعة بإثباتاتها حرجاً لحكومة الوفاق وذلك لأن المعني بالموضوع مطلوب لغرفة عمليات صبراتة منذ أن كانت الغرفة تابعة للحكومة نفسها في ظل تكرار الإتحاد الأوروبي خاصة توجيه الدعوات لها بالنأي بنفسها وبقواتها عن الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب البشر والوقود.

المرصد – خاص