اليابان – نفت شركة “باناسونيك” اليابانية الأنباء التي تحدثت عن أنها أوقفت تعاملاتها التجارية مع الشركة الصينية العملاقة “هواوي” التي أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية في القائمة السوداء.

وورد في بيان عن “باناسونيك” نشر على موقعها الإلكتروني: “سنواصل تقديم المنتجات والخدمات “لهواوي” والعملاء الصينيين على أساس الامتثال الصارم للقوانين واللوائح في البلدان والمناطق التي تنشط فيها “باناسونيك”.

وقررت ثلاث شركات اتصالات كبرى يابانية أمس، وهي “NTT Docomo”، و”SoftBank”، و”KDDI 22″، تأجيل انطلاق مبيعات هواتف شركة “هواوي” الجديدة انصياعا للعقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالات