صحيفة: ماي قد تعلن استقالتها يوم غد الجمعة

صحيفة: ماي قد تعلن استقالتها يوم غد الجمعة

انجلترا – نقلت صحيفة “تايمز” عن موالين لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها قد تعلن استقالتها يوم غد الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن أنصار ماي يرجحون إعلانها استقالتها بعد اجتماعها مع السير غراهام برادي يوم غد الجمعة.

وتأمل ماي في الحصول على دعم النواب لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، وأطلقت أمس جملة من الوعود لتقنع بها معارضي وثيقة الخروج، التي ستطرح على البرلمان للمرة الرابعة مطلع يونيو المقبل.

وأهم الوعود التي قطعتها ماي، تمكين البرلمان من التصويت على استفتاء ثان وسيناريوهات العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الأنباء بعد استقالة زعيمة مجلس العموم في البرلمان البريطاني أندريا ليدز مساء الأربعاء، بسبب خلافاتها مع ماي على قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي