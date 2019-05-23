إيران – أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن الشباب الإيراني سيشهد زوال إسرائيل والحضارة الأميركية.

وتعد تصريحات خامنئي التي جاءت في سياق اجتماع له مع طلاب، مساء الأربعاء “أنتم أيها الشباب عليكم أن تثقوا بأنكم ستشهدون زوال أعداء الإنسانية، وهو ما يعني تفكك الحضارة الأميركية وزوال إسرائيل”. ولم يخض في التفاصيل.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات، وقاذفات بي-52، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة، في مواجهة ما يقول مسؤولون أميركيون إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

والأسبوع الماضي، قال خامنئي إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة.

سكاي نيوز