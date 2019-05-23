الأردن – شرعت دمشق وعمّان في إعداد خطة لإعادة تشغيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وفتحها أمام المستثمرين.

وقال مدير عام “شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة” خالد الرحاحلة، في تصريحات لصحيفة “الرأي” الأردنية، إن العمل منصب حاليا على إعادة تأهيل المنطقة مجددا، وخاصة بنيتها التحتية ما يضمن فتحها أمام المستثمرين.

وأشار إلى وجود أكثر من 550 عقدا مبرما بين المنطقة ومستثمرين، متسائلا عن إمكانية عودتهم جميعا من عدمها، نظرا لمرور فترة زمنية ليست قليلة على إغلاق المنطقة.

وفي تصريحات سابقة، كشف الرحاحلة عن وجود 65 موظفا منهم 31 أردنيا و34 سوريا يعملون حاليا على تفقد المنشآت في المنطقة لصيانتها وإعادة تأهيلها.

وأكد، أن تأهيل المنطقة سيكون بتمويل ذاتي من “شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية”، دون تحميل حكومتي البلدين أي تكاليف، ورجح عودتها للعمل في 2019.

وتأسست المنطقة عام 1975 بموجب اتفاقات بين البلدين، وبلغت ذروة نشاطها في 2010، لكنها توقفت عن العمل في 2015 مع سيطرة المسلحين على معبر نصيب جابر الحدودي بين الأردن وسوريا.

المصدر: وكالات