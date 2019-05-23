سوريا – أفادت وسائل إعلام سورية، بأن قوات الحكومة نبهت سكان محافظة إدلب الخاضعة غالبا لسيطرة الجماعات المسلحة ببدئها عملية عسكرية واسعة لاستعادة المنطقة.

وأكدت صحيفة “الوطن” السورية اليوم الخميس، أن مروحيات تابعة للجيش تلقي بشكل مكثف قصاصات ورقية على قرى ريف إدلب، تطالب السكان المحليين بإخلائها قبل بدء “معركة تحرير إدلب الكبرى”.

وجاءت هذه التطورات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة أمس بين القوات الحكومية ومسلحي “هيئة تحرير الشام” التي تشكل “جبهة النصرة” الإرهابية عمودها الفقري في محيط بلدة كفر نبودة الاستراتيجية عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد الجيش السوري ثلاث هجمات للمسلحين منذ صباح الثلاثاء.

وأفادت وكالة “سانا” الحكومية الرسمية بأن القوات الحكومية وجهت اليوم رمايات نارية مركزة على تحركات مسلحين بين بلدتي الهبيط وكفر نبودة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات وعتاد لهم، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

المصدر: وكالات