نيويورك – أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم على مطار نجران بالسعودية، امس باستخدام طائرة درون (مسيرة)، والذي أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك: “الأمين العام أدان تلك الهجمات وأي هجمات أخري تستهدف المدنيين وبنيتهم الأساسية بما ينتهك القانون الإنساني الدولي”، معربًا عن قلقه إزاء الهجوم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار نجران، بطائرة مسيّرة، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.

وقالت وكالة “سبأ”، التابعة للجماعة، إن الحوثيين، شنوا هجوما بطائرة من طراز “قاصف K2” على مطار نجران.

وأوضح دوغريك أن الأمين العام يحث أطراف الصراع اليمني على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد في ظل تصاعد التوترات”.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده.

الأناضول