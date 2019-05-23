روسيا – شهدت صادرات الشوكولا ومنتجاتها الروسية العام الماضي إلى القارة السمراء ارتفاعا ملحوظا، حيث قفزت بنحو الثلث ولاسيما إلى ليبيا والجزائر ومصر والمغرب وتونس.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات هذه المنتجات الروسية العام الماضي بنسبة 26.9% إلى 2.8 ألف طن مقارنة بمستواها في 2017.

وعلق مسؤول في رابطة شركات صناعة الحلويات الروسية على ذلك قائلا، إن آفاق نمو صادرات الحلويات الروسية إلى إفريقيا مرتبطة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان).

وفي ما يتعلق بصادرات روسيا من الحلوى ككل، أشارت البيانات إلى أنها سجلت خلال العام الماضي رقما قياسيا بلغ 530.25 ألف طن ما قيمته 1.143 مليار دولار.

كما أشارت البيانات كذلك إلى أن روسيا قد زادت صادراتها من الحلويات إلى أسواق سنغافورة وأستراليا وكندا.

المصدر: وكالات