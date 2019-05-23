روسيا – اتهم ممثل روسيا لدى مجلس القطب الشمالي نيقولاي كورشونوف واشنطن، بالسعي لجعل منطقة القطب الشمالي مسرحا للعمليات العسكرية، مؤكدا تمسك روسيا بالحفاظ على السلم القطبي.

وقال كورشونوف تعليقا على تصريحات مسؤولين أمريكيين رفيعين: “ليس من قبيل الصدفة أن ينصب تركيز الولايات المتحدة على الأساليب العسكرية، وزيادة الإنفاق العسكري في القطب الشمالي، ومحاولة تقويض الثقة وجو التعاون المتعدد الأطراف في القطب الشمالي”، مؤكدا تمسك روسيا بالحفاظ على السلام في القطب الشمالي.

وأضاف: “نحن لا نؤيد المواجهة والتنافس، ولكننا نؤيد التعاون والجهود التكميلية لبعضنا البعض في تشكيل شراكة دولية، بما فيها ضمن إطار مجلس القطب الشمالي، من أجل الحفاظ على منطقة القطب الشمالي منطقة سلام واستقرار بتوتر عسكري منخفض”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء “المطالب الروسية بالمياه الدولية على طريق الشمال البحري عبر الدائرة القطبية، والخطط المعلنة مؤخرا لربط هذا الممر بطريق الحرير الصيني”.

كما وصف بومبيو مطالب موسكو بمرور سفن الدول الأخرى عبر طريق البحر الشمالي بـ”غير القانونية” واصفا إياها بأنها “جزء من السلوك العدواني الشامل لروسيا في القطب الشمالي”.

المصدر: نوفوستي