إسبانيا – ودع ظهير أتلتيكو مدريد خوانفران توريس فريقه وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، بعدما خاض في صفوفه أكثر من 350 مباراة منذ العام 2011.

وفي فعالية أقيمت في قاعة المؤتمرات الصحافية بملعب “واندا متروبوليتانو”، قال اللاعب البالغ 34 عاما: “هذه أيامي الأخيرة مع أتلتيكو، وآمل في أن أعود قريبا، إنه بيتي، كانت سنوات رائعة، إنها أفضل سنوات مسيرتي”.

ونشأ خوانفران في ريال مدريد حيث كان والده من أنصار الفريق الملكي، وانتقل إلى أتلتيكو في يناير 2011 قادما من أوساسونا حيث كان يلعب في مركز الجناح، وسجل بقميص “الروخيبلانكوس” ستة أهداف وصنع 41.

وطوال مسيرته مع أتلتيكو توج بسبعة ألقاب وهي: كأس ملك إسبانيا 2013 والدوري الإسباني لكرة القدم في موسم 2013-2014، والدوري الأوروبي مرتين 2011-2012 و2017-2018 وكأس السوبر الأوروبي مرتين عامي 2012 و2018 وكأس السوبر الإسباني عام 2014.

المصدر: وكالات