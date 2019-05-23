إسبانيا – كشفت العديد من التقارير الصحفية، أن ريال مدريد الإسباني يسعى لضم المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع “لو10 سبورت” الفرنسي، فإن حكيم زياش مطلوب في ريال مدريد بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع أياكس في الموسم المنصرم، وخلال مباراتي الفريق الملكي ضد فريقه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتابع الموقع أن ريال مدريد يعتقد أن صفقة زياش للفريق ستكون مفيدة للغاية بفضل مستواه المميز وقيمته السوقية التي تقدر بـ40 مليون يورو.

وأحرز لاعب أسود الأطلس الذي يلعب في مركزي الجناح الأيمن وصانع ألعاب 20 هدفا، ومرر 21 تمريرة حاسمة، خلال 45 مباراة خاضها مع أياكس، هذا الموسم.

وأشارت العديد من التقارير الهولندية، إلى أن زياش سيغادر أياكس في فترة الانتقالات الصيفية، ولديه عدة عروض من أندية كبيرة مثل ليفربول وأرسنال وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وريال مدريد.

المصدر: وكالات