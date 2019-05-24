فيينا – عمقت أسعار النفط خسائرها، للعقود الآجلة في تعاملات امس مدفوعة بتزايد وتيرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وتباطؤ الطلب على النفط في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 4.7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 17 مايو/ أيار الجاري، إلى 476.8 مليون برميل.

وبحلول الساعة (07:21 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 4.70 بالمئة أو 3.34 دولارا إلى 67.65 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو/ تموز بنسبة 5.63 بالمئة أو 3.46 دولارا إلى 57.96 دولارا للبرميل.

وتستعد الولايات المتحدة والصين لتبادل زيادة الرسوم الجمركية على بضائع بمئات مليارات الدولارات، مما يثير مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط.

وحذرت مؤسسة “اكسفورد ايكونوميكس” البريطانية الخميس، من أن الطلب الضعيف على النفط الخام يمتد على ما يبدو من الدول المتقدمة إلى الاقتصادات النامية.

الأناضول