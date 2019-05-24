ليبيا – عقد وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الغربية بالحكومة المؤقتة البهلول الصيد باعتباره عضوا في لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية اجتماعا أمس الخميس مع شركة البريقة لتسويق النفط والشركات المزودة بالوقود بالمنطقة الشرقية بحضور الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي.

المجتمعون إتفقوا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على آلية لتزويد المناطق المحررة بالغرب الليبي بالوقود بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبدالله الثني ، كما ناقش الإجتماع كيفية إيصال الوقود إلى مناطق غرب ليبيا من خلال هذه الشركات بتأمين وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن الاجتماع أثمر بالاتفاق على تزويد كل مناطق غرب ليبيا بالوقود من مستودعات المنطقة الشرقية وذلك بعد قطع إمدادات الوقود عنها من قبل من وصفهم بـ”الحشد الميليشياوي الإرهابي ” التابع لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمسيطرة على مستودعات الوقود في كل من مصراتة وطرابلس.