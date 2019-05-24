ليبيا – أعلن السفير الامريكي لدى ليبيا بأن اليوم الخميس هو آخر يوم عمل بالنسبة له كرئيس بعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، مبيناً بأنه سيعود إلى التقاعد .

السفير بودي المنتهية أعرب بحسب الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية عن دهشته وحزنه بسبب الانقسام العميق الذي يقوّض احتمالات بناء مستقبل أفضل لجميع الليبيين ، معتبراً بأن القتال المستمر في طرابلس يدمّر البنية التحتية المدنية الأساسية، ويعرّض جهود مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وليبيا للخطر ، ويشكل مصدر قلق كبير، ويعرّض حياة المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال للخطر.

وأضاف :” في هذه اللحظة الحساسة التي تمرّ بها ليبيا في مرحلتها الانتقالية، يخاطر التموضع العسكري بإعادة ليبيا نحو الفوضى. وقد حان الوقت لجميع الأطراف للعودة بسرعة إلى الوساطة السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في تفادي المزيد من التصعيد ورسم الطريق إلى الأمام بما يوفّر الأمن والازدهار لجميع الليبيين”.

ويعتقد بودي أنّ السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا إلاّ من خلال حلّ سياسي ينبثق من حوار شامل يمثل وجهات نظر وشواغل كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء ليبيا: الشمال والجنوب والشرق والغرب. ويعتمد نجاح ذلك الحوارعلى وقف إطلاق النار في طرابلس وما حولها حسب قوله.

واختتم السفير الامريكي تصريحاته قائلاً :” لقد عانى الشعب الليبي لفترة طويلة بسبب انعدام الأمن والفساد وتدنّي الخدمات الأساسية ونهب الموارد التي تعود بحق لجميع الليبيين. وبالتالي أحث جميع الأطراف على إلقاء أسلحتها والعودة إلى المفاوضات التي من شأنها أن تُفضي إلى إنهاء دائرة العنف في ليبيا”.