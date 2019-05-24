الفلسطينيون يتوافدون إلى “الأقصى” لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان

الفلسطينيون يتوافدون إلى “الأقصى” لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان

فلسطين – بدأ آلاف الفلسطينيين من مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتوافد لمدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى.

وشهدت الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس حركة مرور نشطة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة على دخول الرجال.

وقال فلسطينيون لمراسل الأناضول إن السلطات الإسرائيلية منعتهم من دخول المدينة بذريعة المنع الأمني.

وأضاف رمزي عبد الخالق (45عاما) لمراسل الأناضول على حاجز قلنديا العسكري “منعت من دخول المدينة رغم أن السلطات الإسرائيلية أعلنت السماح بدخول المدينة لمن هم فوق سن الـ 40عاما”.

وأشار إلى أنه منع لأسباب أمنية حسب ما أخبر من قبل الجنود على الحاجز.

ولفت إلى أنه واحد من عشرات الفلسطينيين الذين منعوا من دخول المدينة لذات الأسباب.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الشبان دون سن الـ 40 عاما من دخول المدينة، في حين سمح للسيدات.

وتمنع السلطات الإسرائيلية الرجال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية دون سن 40 عاماً من الدخول إلى مدينة القدس في أيام الجمعة من شهر رمضان بدون الحصول على تصاريح خاصة.

وشهدت حواجز العيزرية (شرقي القدس)، وبيت لحم (جنوبي الضفة) إجراءات مماثلة.

وشهد الجدار الفاصل بين بلدة الرام ومدينة القدس محاولات شبان تخطي الجدار للوصول إلى مدينة القدس، نجح البعض منهم، عقب مطاردتهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

المصدر : الأناضول