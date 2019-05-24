الولايات المتحدة – صرح السفير الهندي لدى الولايات المتحدة، بأن الهند توقفت بالكامل في مايو عن استيراد النفط من إيران، بعدما أنهت واشنطن الإعفاءات التي منحتها لكبار مستوردي الخام الإيراني.

وذكر السفير الهندي لدى الولايات المتحدة هارش فاردهان شرينغلا، أن نيودلهي أخذت في الاعتبار قلق الإدارة الأمريكية من استمرار إيران في تصدير نفطها.

وأشار إلى أن قرار وقف الإمدادات من إيران “كان له ثمن باهظ بالنسبة للهند، فقد واجهت البلاد حاجة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة”.

وتعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وأكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، ومع دخول العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، قلصت الهند مشترياتها من الخام الإيراني، حتى أوقفته بالكامل اليوم.

وخلال سريان الإعفاءات الأمريكية، عملت الهند على شراء كميات محددة من الخام الإيراني، لكنها قررت وقف شراء الخام الأمريكي بعد إعلان واشنطن إنهاء الإعفاءات.

المصدر: “سبوتنيك”