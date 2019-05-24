ليبيا – أكد مصدر دبلوماسي كبير بالسفارة الليبية في القاهرة إعفاء وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة السفيرة حنان زغبية القائم بالاعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة من مهامها عقب رفضها إصدار بيان بإسم السفارة وصفه المصدر بـ ” المضلل وغير المتوازن ” يُدين عمليات الجيش في طرابلس ويتبنى وجهة نظر أحادية تتهمه بإرتكاب إنتهاكات وتجاوزات لم تثبت صحة الكثير منها ويغض الطرف عن مشاركة إرهابيين ومطلوبين في صفوف قوات الحكومة أشار لوجودهم الإتحاد الأوروبي وغيره من الهيئات الدولية .

وكشف المصدر بأن سيالة كلف الموظف بالسفارة فوزي تنتوش قائماً بالاعمال مشيراً إلى أن الأخير ورفاقه إقتحموا مكتب السفيرة بالمقر مساء اليوم الخميس بالقوة وإستولوا على مستندات خاصة بتحقيقات فساد تتعلق بالاستثمارات الليبية بجمهورية مصر وقاموا بتغيير المفاتيح والأقفال وأخطروا الموظفين بعدم التعامل مع زغبية مجدداً.

وأضاف بأن من بين هذه المستندات ملفات تتعلق بالمصرف العربي الدولي بالقاهرة والذي طالت فائز السراج وسيالة الاتهامات بالتواطؤ مع نائب رئيس مجلس ادارته السابق محمد عبدالجواد والمطلوب حالياً للقضائين الليبي والمصري، ولم يتسنى لنا التأكد من موقف السلطات المصرية من هذه الإجراءات تأييداً أو معارضة.

وإتصلت صحيفة المرصد بمكتب وزير داخلية الوفاق محمد سيالة للحصول على تعليق لكنها لم تتلقى أي رد فيما رفضت زغبية أيضاً الحديث لوسائل الإعلام أو الرد على إتصالات الصحافيين في القاهرة .

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وكان سيالة والسراج قد أتهما نهاية 2017 بتسهيل حصول زوجة عبدالجواد وهي سورية الجنسية على جواز سفر دبلوماسي وقال سيالة حينها لـ المرصد بأن السورية ” فلك جميل ” تحصلت على الجواز منذ فترة النظام السابق لقرابتها بالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ، لكن صورة وصلاحية الجواز تشير إلى تجديده من قبل خارجية الوفاق سنة 2017 حتى 2021 .

يشار إلى أن السفيرة حنان زغبية تنحدر من العاصمة طرابلس وقد عينت كقائمة بالأعمال نهاية سنة 2018 عقب إسقالة السفير محمد عبدالعزيز وهي واحدة من موظفي وزارة الخارجية وكانت تشغل قبل ذلك منصب مديرة الإدارة العربية بالوزارة .

المرصد – خاص