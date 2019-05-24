ليبيا – أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دعم بلاده لمقترح وقف إطلاق النار في ليبيا ،لافتاً إلى أن مجلس الأمن الدولي قد ينظر في هذا المقترح خلال جلساته المقبلة.

بوغدانوف أشار في تصريح صحفي نقلته قناة “روسيا اليوم” أمس الخميس إلى أن الكثير من الأفكار المتعلقة بفرض وقف إطلاق النار في ليبيا كانت قد طرحت ، مضيفاً : “أجرينا مشاورات مع مختلف أطراف النزاع الليبي وبالطبع مع شركائنا في مجلس الأمن الدولي ولكن تلك المقترحات تتطلب توافقاً “.

كما أكد بوغدانوف وهو يشغل كذلك منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إستعداد موسكو لدعم نظام وقف إطلاق النار في ليبيا في مجلس الأمن حال كانت “صيغ المقترحات بشأنه مقبولة”.