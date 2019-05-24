واشنطن – أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن لا حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، معلنا استعداده إجراء هذه الخطوة عند الضرورة.

وناقش قادة عسكريون أمريكيون إرسال نحو خمسة آلاف جندي للمنطقة مع تصاعد التوتر مع طهران.

وقال ترامب لدى سؤال الصحفيين له عن الخطة، إنه لا يعتقد بأن بلاده ستكون بحاجة لذلك، لكنه مستعد لبحث الأمر.‎

وجاء تصريح ترامب، بعد ساعات من تأكيد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن البنتاغون يبحث إمكانية إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط كأحد سبل تعزيز حماية القوات الأمريكية هناك في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وقال شاناهان: “ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟… قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية”. فيما رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع التقارير، التي قالت إن أعدادا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.

ويتزايد التوتر بين طهران وواشنطن على نحو خطير في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شدد ترامب العقوبات بهدف حرمان إيران من القدرة على بيع النفط في الأسواق العالمية.

المصدر: رويترز