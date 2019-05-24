تونس – أكد وزير السياحة التونسي روني طرابلسي اليوم الجمعة أنه ولأول مرة، سيقيم فريق زينيت الروسي لكرة القدم معسكرا تدريبيا في تونس.

وقال طرابلسي في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “نعمل كثيرا على السياحة الرياضية، وخلال زيارتنا إلى موسكو تكلمنا مع وكالات السفر، وعن فترة الشتاء، لأنه لدينا نقص في الحجوز، ونعلم أن هناك فترة توقف شتوي للدوري الروسي، وطلبنا من الوكالات السياحية أن تأتي الفرق الرياضية الروسية لتتدرب في تونس، لأن الطقس جميل وفي موسم 2019-2020 سيعسكر لأول مرة فريق زينيت بطل الدوري الروسي في تونس”.

وأشار إلى أن السياحة البديلة تتطور في بلاده وقال: “نحن ندعم كثيرا السياحة البديلة وهي تتطور، المشكلة فيها هو عدم توفر الإمكانيات المادية الكبيرة، والبنوك الآن تتعاون مع الشباب الذين يريدون الاستثمار في السياحة البديلة، وهناك تقدم كبير في هذا الاتجاه”.

وأضاف طرابلسي مجيبا عن سؤال حول أهمية القطاع السياحي في القضاء على البطالة: “اليوم لدينا نقص كبير في اليد العاملة بالقطاع السياحي. سيتم افتتاح خمسة نزل في منطقة منستير، وستحتاج إلى ألف يد عاملة، وهذا يبين أهمية القطاع السياحي في محاربة البطالة”.

وتابع: “كان هناك مشكلة حول اليد العاملة الحرفية، لذلك فإن مدارس السياحة تعمل على تخريج اليد العاملة في أقرب وقت في الميدان السياحي”.

يذكر أن زينيت توّج بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه.

المصدر: سبوتنيك