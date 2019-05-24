الولايات المتحدة – أطلقت شركة “سبيس إكس” المملوكة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، الصاروخ فالكون 9 من فلوريدا، الجمعة، في مهمة لحمل أول دفعة من 60 قمرا صناعيا صغيرا، إلى مدار منخفض حول الأرض، من أجل خدمة ستارلينك للإنترنت.
وانطلق الصاروخ من قاعدة كيب كنافيرال الجوية نحو الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، (02:30 بتوقيت غرينتش).
وخدمة الإنترنت العالمية الجديدة “ستارلينك” تهدف إلى توفير الأموال لطموحات استكشاف الفضاء الأخرى لدى الملياردير ورائد الأعمال ماسك.
وكان من المقرر في الأساس أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 وحمولته من الأقمار الصناعية من قاعدة كيب كنافيرال في فلوريدا مساء الأربعاء لكن شركة سبيس إكس أجلته نظرا للرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق.
سكاي نيوز