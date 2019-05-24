وانطلق الصاروخ من قاعدة كيب كنافيرال الجوية نحو الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، (02:30 بتوقيت غرينتش).

وخدمة الإنترنت العالمية الجديدة “ستارلينك” تهدف إلى توفير الأموال لطموحات استكشاف الفضاء الأخرى لدى الملياردير ورائد الأعمال ماسك.

وكان من المقرر في الأساس أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 وحمولته من الأقمار الصناعية من قاعدة كيب كنافيرال في فلوريدا مساء الأربعاء لكن شركة سبيس إكس أجلته نظرا للرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق.