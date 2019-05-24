الولايات المتحدة – أطلقت شركة “سبيس إكس” المملوكة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، الصاروخ فالكون 9 من فلوريدا، الجمعة، في مهمة لحمل أول دفعة من 60 قمرا صناعيا صغيرا، إلى مدار منخفض حول الأرض، من أجل خدمة ستارلينك للإنترنت.