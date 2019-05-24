ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي إن حديث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر حسب بيان الإليزيه واضح بأنه لا رجوع إلى الحوار دون القضاء على الإرهاب والمليشيات والمتطرفين.

عبدالنبي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الخميس أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أخل باتفاقات باريس وباليرمو وأبوظبي التي كانت تقضي بدخول الجيش إلى طرابلس والقضاء على الميليشيات والإرهاب ومن ثم الذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأضاف أن العالم أصبح على دراية بأن التنظيمات الإرهابية موجودة في طرابلس وتقاتل في صفوف الوفاق ، مشيرا إلى أن كلمتي مندوبي فرنسا وروسيا أمام مجلس الأمن كانتا واضحتين بأن الإرهاب موجود في طرابلس وأن هناك عناصر مطلوبة دوليا من القاعدة وداعش وأنصار الشريعة تقاتل في صفوف قوات الوفاق.

عضو مجلس النواب أشار إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن لم تكن منصفة للجيش وكانت غير محايدة وأنه لم ينقل الحقيقة بل كان متحاملا على الجيش واصطف إلى جانب حكومة الوفاق.