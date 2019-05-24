وكشف تقرير جديد أن غالبية الأفراد لا يملكون وقتا إضافيا لممارسة تمارين اللياقة البدنية. وبهذا الصدد، كشفت “ذي صن” البريطانية عن كيفية ممارسة الرياضة، حتى لو كنت أكثر الناس انشغالا.

– السابعة صباحا: الاستيقاظ والتمدد



بمجرد استيقاظك، خذ الوقت الكافي للتمدد في الفراش، كما يقول المدرب داميان غيلدر: “قم بتمديد ذراعيك وإطالة جسمك، خذ نفسا عميقا ثم اسحب ركبتيك نحو صدرك”.

– 7:30 صباحا: تمرين القرفصاء أثناء تنظيف الأسنان



يتضمن هذا التمرين ثني الركبتين كما لو كنت تجلس، والضغط المستمر على الساقين.

– 9 صباحا: تجنب صعود المصعد



وجد باحثو مستشفى جنيف الدولي أن صعود الأدراج بانتظام في العمل، يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، كما يصبح قياس الخصر مثاليا.

– 10 صباحا: تمرين الجدار



قم بإجراء بعض تمارين الضغط على الحائط، أثناء انتظار إعداد القهوة مثلا.

– الساعة 2 بعد الظهر: المشي والتحدث



يقول الخبراء إنه لا يوجد داع للجلوس على الكرسي عند التحدث بالهاتف، ويمكن تجربة تمرين تقوية عضلات الفخذ، من خلال ثني الركبتين بزاوية 90 درجة.

– 5:30 مساء: ضرورة ممارسة التمارين الخفيفة بين الحين والآخر، مثلا أثناء انتظار الحافلة أو القطار.



– 8 مساء: تمرين الإعلانات

في حال كنت تشاهد برنامجا أو مسلسلك المفضل، يجب استغلال فقرة الإعلان للوقوف وتحريك مفاصل وعضلات الجسم.

– 9 مساء: ممارسة تمارين اللياقة مع أصدقائك

بدلا من الخروج لتناول العشاء أو التسكع في المقاهي، يمكنك التخطيط لنزهة قائمة على اللياقة البدنية مع الأصدقاء، مثل اللعب بكرة الريشة أو المشي السريع.