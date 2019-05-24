ليبيا – قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إن دور للجيش دور وطني فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب والمليشيات المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا بسيطرتها على العاصمة وأصبحت عثرة أمام تطبيق الشعب للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

العقوري أوضح لبرنامج “عالم سبوتنيك” على أثير راديو “سبوتنيك” الروسي أمس الخميس أن شروط القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لوقف إطلاق النار نابعة من الشعب الليبي فيما يتعلق بتطهير ليبيا من المليشيات.

وأكد العقوري أنه مع الحوار بين الأطراف الليبية وفي نفس الوقت ضد سفك دماء التي يتعرض له أبناء ليبيا ، لافتاً إلى أن الطرف الآخر سيكون له شروط لوقف إطلاق النار وهو العودة للنقطة التي انطلق منها الجيش وهو يقوم بواجبه لتطهير البلاد من هذه المجموعات ومن الصعب عودة الجيش ما يقارب ألف كيلو من تخوم طرابلس.

وأشار إلى أن هناك دول تدعم الطرف الآخر فيما يتعلق بسيطرتها على مفاصل الدولة ، موضحا أن إيطاليا لها دور في عدم الإستقرار في ليبيا بالإضافة إلى قطر وتركيا لأن لديها مصالح خاصة ولكن يفترض أن تكون هذه المصالح وفق العلاقات الدولية أو الاحترام المتبادل.

وعن تحركات رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الداخلية والخارجية ودعواته بعض الدول لإنحياز للشعب الليبي فقط ،قال العقوري :”إن هذه الحكومة غير شرعية وفق الاتفاق السياسي وبعد أن تم عرضها على البرلمان ولم تنال الثقةوأخذت الثقة من المجتمع الدولي المعترف بها ولكن دون ثقة الشعب”.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية نوّه إلى أن النظام في ليبيا برلماني وتخرج الحكومة من رحم البرلمان أو تُعرض عليه لنيل الثقة.