هولندا – طرحت هولندا في مجلس الأمن الدولي مبادرة جديدة لتنظيم محكمة خاصة بملاحقة عناصر تنظيم “داعش” المتورطين في جرائم جماعية فظيعة ارتكبها التنظيم.

وجاء هذا الاقتراح أثناء اجتماع عقده مجلس الأمن أمس لبحث حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حيث شدد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ووضع حد لإفلاتهم من العقاب.

وطلب بلوك تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة أو مختلطة لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه من الأفضل إجراء المحاكمات في بلدان المنطقة.

وقال: “أنا على دراية تامة بالعوائق التي تواجهنا في هذا السبيل، لكن علينا ألا ننسى حقيقة أن العدالة أساس للسلام والأمن الدائمين”.

وأشار بلوك إلى أن هولندا ستنظم على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا وزاريا خاصا بملاحقة مسلحي “داعش”، داعيا مجلس الأمن والدول الأخرى للانضمام إلى هذه المساعي.

المصدر: أسوشيتد برس