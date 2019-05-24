مقارنة بين طائرتين ضاربتين روسية وأمريكية من دون طيار

مقارنة بين طائرتين ضاربتين روسية وأمريكية من دون طيار

الولايات المتحدة – أفادت صحيفة ” The Drive ” الأمريكية إن أبعاد طائرة “أوخوتنيك” (الصياد) الروسية الضاربة يمكن مقارنتها بأبعاد درون ” X-47B ” الأمريكي المقاتل المتعدد المهام.

وقد أطلق الأمريكيون على الدرون الروسي تسمية “الوحش” .

وأضافت الصحيفة أن سرعة النموذج الاختباري للدرون الروسي تفوق سرعة الدرون الأمريكي. كما يتفوق على مثيله الأمريكي بقدرته على المناورة، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمكن أن يتعاون في الجو مع مقاتلة “سو-57″ الروسية للجيل الخامس.

فيما انتقدت الصحيفة تصميم محرك الدرون الروسي الذي يعجز عن ضمان التخفي عن الرادارات.

وتوصلت الصحيفة إلى مثل هذا الاستنتاج بعد معالجة صورة فوتوغرافية لدرون” الصياد” الروسي التقطها مؤخرا قمر صناعي خاص.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في فبراير الماضي بأن وزن “الصياد” الروسي عند الإقلاع قد يبلغ 25 طنا، بما فيه الأسلحة بوزن 2.8 طن. أما باع جناحي الدرون فبلغ 19 مترا، وطول الدرون 14 مترا.

وبوسع الدرون الروسي أن يتسارع على ارتفاع منخفض حتى سرعة 1.4 ألف كيلومتر في الساعة. ويبلغ مدى تحليق الدرون 5 آلاف كيلومتر.

يذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في ديسمبر الماضي أن “الصياد” سيقوم بأول تحليق له في ربيع عام 2019، مع العلم أن سرعته تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة في مدرج مطار مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

المصدر:زفيزدا