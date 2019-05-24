الصين – أفادت وكالة بلومبيرغ، الجمعة، أن شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، تسعى لاقتراض مليار دولار، في أول اختبار لها للحصول على تمويل، بعد قيود أمريكية.

ومؤخرا، أدرج البيت الأبيض، هواوي، ضمن القائمة السوداء، مما يصعب على الأخيرة، مواصلة التعامل مع الشركات الأمريكية.

ونقلت بلومبيرغ عما أسمتها مصادر مطلعة، لم تذكرها، إن الشركة الصينية تستهدف الحصول على قرض لمدة خمس سنوات وسبع سنوات.

وأصبحت هواوي، إحدى كبرى الشركات الصينية، جزءاً رئيسياً في النزاع بين بكين وواشنطن بشأن التجارة والتقنيات الرئيسية.

وأعلنت الصين أمس أنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة بعد منع هواوي من شراء السلع الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ أمس إن بلاده ستتخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

وكانت “هواوي” قد وجهت انتقادات حادة للحكومة الأمريكية، بسبب ما وصفتها قيود مشددة على منتجاتها الواردة إلى أسواق الولايات المتحدة.‎‏

الأناضول