روسيا – تحدث وزير الرياضة الروسي، بافل كولوبكوف، خلال لقاء مع وكالة نوفوستي عن استعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) عضويتها كاملة في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).

وقال كولوبكوف خلال اللقاء إن العلاقة بين روسادا ووادا طبيعية، ولا توجد أي عقوبات على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، وأكد أن العمل جاري حاليا لاستعادة سمعة مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

ورفعت وادا في 20 سبتمبر الماضي الإيقاف المفروض على روسادا منذ نهاية 2015، لكنها طلبت في المقابل الحصول قبل ديسمبر الماضي على بيانات فحوص الكشف عن المنشطات التي أجراها مختبر موسكو بين 2011 و2015.

وفي الـ17 من يناير الماضي، ذكرت “وادا” أن مفتشيها حصلوا بنجاح على قاعدة بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات والبيانات التحليلية الأساسية، ومع ذلك ذكّرت “وادا” بأن روسادا لا تزال تحت المراقبة وسيتعين عليها حتى 30 يونيو تقديم عينات يمكن أن تطلب منها بهدف إعادة تحليلها.

كما تحدث كولوبكوف عن تقدم ملحوظ في استعادة الاتحاد الروسي لألعاب القوى عضويته في الاتحاد الدولي للعبة، وأعرب عن ثقته بعدم تكرار حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في الأولمبياد كما حدث مع كثير منهم خلال الألعاب الأولمبية.

المصدر: rsport.ria.ru