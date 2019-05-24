100 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

100 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى

القدس – أدى اكثر من 100 الف شخص صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسط قيود إسرائيلية حالت دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، لوكالة الأناضول إن اكثر من 100الف مصل صلوا الجمعة اليوم في المسجد الأقصى .

وجرت الصلاة وسط قيود اسرائيلية وفي ظل درجات حرارة عالية حدت بشكل كبير من اعداد المصلين.

وقال الشيخ يوسف ابو سنينه ، خطيب المسجد الأقصى ، ” الأرض أرضنا والأقصى أقصانا ولن نرحل” .

وابتهل الى الله ان يتحرر الاقصى ومدينة القدس وان يرفع الحصار عن غزة وان يطلق سراح المعتقلين من السجون الاسرائيلية.

وانتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية بكثافة في مدينة القدس وبخاصة في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة من مدينة القدس وبواباتها.

وللجمعة الثالثة على التوالي فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

ومنعت القوات على الحواجز الإسرائيلية المؤدية إلى مدينة القدس الفلسطينيين الذكور دون سن الأربعين عاما من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

كما حرمت السلطات الإسرائيلية جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

الأناضول