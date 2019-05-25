سوريا – نفت وزارة الدفاع الروسية صحة تقارير حول وقوع هجمات كيميائية بمنطقة خفض التصعيد بإدلب السورية، مشددة على أن روايات واشنطن بهذا الخصوص تهدف إلى توفير غطاء سياسي لتحركات الإرهابيين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، امس الجمعة، أن منطقة إدلب لخفض التصعيد لم تقع فيها أي هجمات كيميائية يوم 19 مايو، كما زعمته واشنطن.

وقال: “نود أن أذكر وزارة الخارجية الأمريكية بأن القوات الحكومية السورية هي من بادرت بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب يوم 18 مايو ولم تخضع لاستفزازات عديدة لاحقا، ولم تحصل بتاتا أي هجمات يوم الـ19 من مايو هناك”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن “المصدر الوحيد وشهود العيان لهذا الهجوم المزعوم، هم إرهابيون من تنظيم “جبهة النصرة”، الفرع السوري للقاعدة”.

واتهم كوناشينكوف الخارجية الأمريكية بـ”محاولة إجبار العالم على تصديق ذكبة جديدة تدعي وجود إشارات على استخدام الكيميائي في إدلب”.

وأشار إلى أن الروايات الأمريكية الأخيرة حول استخدام القوات الحكومية السورية للسلاح الكيميائي في إدلب تأتي وسط تصريحات علنية من “المنظمتين اللتين خلقهما الغرب نفسه، وهما المرصد السوري لحقوق الإنسان والخوذ البيضاء المخادعة، أكدتا فيها أنهما لا تملكان أي معلومات بشأن مكان الهجوم المزعوم أو ضحاياه”.

وأكد كوناشينكوف أن المسلحين الناشطين في منطقة إدلب كلهم ينتمون إلى “جبهة النصرة” التي قد قضت على تشكيلات أخرى تابعة للمعارضة السورية المسلحة في فبراير الماضي، وذلك في سياق تشكيكه بصحة ما أعلنته الخارجية الأمريكية من أنها تدرس حاليا معلومات تلقتها من “مصادر عديدة” و”مقابلات مع شهود عيان” و”مسلحين معارضين متأثرين” تفيد بوقوع الهجوم المزعوم.

وأضاف أن الأراضي المشمولة بمنطقة إدلب لخفض التصعيد “خاضعة بالكامل للنصرة، ولا توجد هناك أي فصائل من المعارضة السورية”.

وشدد كوناشينكوف على أن الإشاعات الكاذبة حول استخدام الكيميائي في سوريا التي ترددها الخارجية الأمريكية تهدف إلى “توفير غطاء سياسي لمحاولات متشنجة يقوم بها الإرهابيون لزعزعة الوضع في إدلب وإحداث كارثة إنسانية هناك”.

المصدر: وكالات + RT