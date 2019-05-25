باكستان – أعلن مسؤول في الحكومة الباكستانية، امس أن الرياض ستمد إسلام أباد بتسهيلات مالية لمدفوعاتها النفطية، بقيمة إجمالية 3.2 مليارات دولار.

وقال حفيظ شيخ، كبير المستشارين الماليين لرئيس الوزراء الباكستاني، إن السعودية ستعتمد آلية الدفع المؤجل لمشتريات باكستان النفطية، بقيمة 275 مليون دولار شهريا، وبسقف 3.2 مليارات دولار، لمدة 3 سنوات.

وتواجه باكستان أوضاعا اقتصادية صعبة، وعجزا متناميا في الميزانية والميزان التجاري مع الخارج، دفعها للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات.

وذكر شيخ في تغريدة له على “تويتر”، الخميس، أن الخطوة السعودية ستقلص من تنامي العجز في الميزان التجاري للبلاد خلال الفترة المقبلة.

والأسبوع الماضي، توصل صندوق النقد الدولي وباكستان، إلى اتفاق يقضي بحصول الأخيرة على قرض بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار لتمويل عجز الميزانية البالغ 12 مليار دولار.

الأناضول