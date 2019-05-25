وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام ما يقرب من 104 مليون برميل بإيرادات بلغت 7.02 مليار دولار .

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن معدل سعر البرميل بلغ 67.51 دولارا.

وأشار إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وحقق العراق في مارس عائدات بلغت 6.7 مليار دولار بنفس معدل التصدير لشهر أبريل.

وارتفعت أسعار النفط في الفترة الأخيرة إثر تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتّحدة منذ تشديد واشنطن العقوبات النفطيّة على طهران بداية مايو الحالي، ثم إعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إرسال حاملة طائرات إلى الخليج لمواجهة أي تهديدات إيرانية.

سكاي نيوز