سلوفاكيا – انطلقت صباح السبت، عملية الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي، في كل من سلوفاكيا ومالطا ولاتفيا.

ويحق لـ 4.4 ملايين ناخب في سلوفاكيا، و350 ألف في مالطا، ومليون و400 ألف في لاتفيا، الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي.

ويقترع الناخبون في سلوفاكيا ومالطا ولاتفيا بين الساعة 07:00 و22:00، كل حسب توقيته المحلي.

ويختار السلوفاكيون 13 من ممثليهم في البرلمان الأوروبي، فيما يختار المالطيون 6 نواب، ويختار الناخبون في لاتفيا 8 نواب.

ويصوت في الانتخابات التي تجري بين 23 – 26 مايو/أيار الجاري، 374 مليون ناخب أوروبي، لاختيار 751 نائبا في البرلمان الأوروبي، حسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان النتائج الرسمية للانتخابات في عموم بلدان الاتحاد الأوروبي في 31 مايو الجاري.

والبرلمان الأوروبي مؤسسة منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي، ويشكل البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي، السلطة التشريعية للاتحاد، الذي يضم 28 دولة.

رويترز