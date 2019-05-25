ليبيا – أعلنت قوات البحرية الليبية أن خفر السواحل أنقذ 290 مهاجر كانوا عالقين في قوارب مطاطية أمس الجمعة في عمليتين قرب العاصمة طرابلس.

المتحدث باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم قال وفقاً لوكالة”رويترز”إن سفينة خفر السواحل أنقذت 87 مهاجر على متن قارب مطاطي قبالة بلدة القرة بوللي على بعد 50 كيلومترا شرقي طرابلس.

وأكد على إنقاذ مجموعة أخرى يبلغ عددها 203 مهاجر كانوا في زورقين مطاطيين قبالة زليتن التي تبعد 160 كيلومترا شرقي العاصمة.

وقال: “المهاجرين غير الشرعيين وجدوا متمسكين بالقوارب المتهالكة والمتكسرة وتم إنقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل في قاربين مختلفين”.

كما نوّه إلى أن المهاجرين سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم في مدينتين هما الخمس وجنزور.