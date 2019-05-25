رئيس وزراء تشيكيا: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

رئيس وزراء تشيكيا: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

تشيكيا – جدد رئيس وزراء تشيكيا أندريه بابيش، السبت، إعلان رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك التزامًا بالقرارات الأممية.

وقال بابيش، في لقاء مع موقع “أوراق برلمانية” التشيكي، إن “جمهورية تشيكيا لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأردف رئيس الوزراء: “لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة”.

وتابع بابيش قائلاً: “رغم أن إسرائيل حليف طويل الأمد لجمهورية تشيكيا، وثمة علاقات أكثر من اعتيادية بيننا، إلا أننا أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي، وباختصار هناك اتفاقات في الأمم المتحدة بهذا الشأن (القدس) يتوجب علينا الالتزام بها”.

وفي نيسان / أبريل 2018، أكد بابيش أن سفارة تشيكيا لدى إسرائيل “لن تنتقل إلى القدس، لأن ذلك يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.

لكن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وعد في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في نوفمبر/ تشرين ثان، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وتحاول إسرائيل إقناع الدول التي تربطها معها علاقات دبلوماسية، بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس.

ونقلت كل من الولايات المتحدة، وغواتيمالا سفارتيها رسميًا من تل أبيب إلى المدينة المحتلة في مايو/ أيّار الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأمريكية، تنفيذًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

ونتج عن ذلك تنديد دولي كبير بالخطوة الأمريكية، وقطع القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن.

الأناضول