الإمارات العربية – أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي عن تشكيلة الأبيض، والتي شهدت عودة نجمه عمر عبد الرحمن “عمّوري” صانع ألعاب الهلال السعودي، بعد غيابه منذ أكتوبر 2018.

واستدعاء “عموري” (27 عاما) أبرز ملامح التشكيلة، بعد غياب منذ أكتوبر 2018 إثر قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، حرمه من المشاركة مع الفريق في بطولة آسيا، التي بلغ فيها الأبيض نصف النهائي قبل الخسارة أمام العنابي القطري الذي توج باللقب.

واستدعى الهولندي ميرفيك، عموري، إلى قائمته الجديدة، التي تستعد لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وانتقل عموري، إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من صفوف العين الإماراتي، لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، إلا أن الإصابة منعته من استكمال المشوار مع الزعيم السعودي.

ومن المنتظر أن تدخل قائمة منتخب الإمارات المستدعاة، في معسكر مغلق بالنمسا، كمرحلة أولى من البرنامج الإعدادي للتصفيات الآسيوية.

المصدر: وكالات